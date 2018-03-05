ФАС завела новое дело против «Мегафона» и МТС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела новое дело в отношении «Мегафона» и МТС. Как и прежде, претензии ведомства связаны с роумингом внутри страны.

Проверка отчетов обоих операторов связи об отмене внутрисетевого роуминга показала, что эти документы «не соответствуют требованиям предупреждений».

«Установлено, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно», — отмечает ФАС.

В связи с этим ФАС решила возбудить дело о нарушении операторами антимонопольного законодательства.

Если нарушение подтвердится, то, по словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, «возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения».