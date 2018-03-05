Синоптики предупредили москвичей о самых морозных днях марта в этом веке

Синоптики центра погоды «Фобос» сообщили агентству городских новостей «Москва», что 6 и 7 марта в Москве станут самыми морозными в XXI веке.

«Над столицей же минувшей ночью еще сохранялись массивы снеговых туч, и они сократили выхолаживание приземного слоя атмосферы. Но уже днем в центр Русской равнины вернется малооблачная погода, и во вторник-среду, к утру, показания термометров понизятся до -17°С...-19°С градусов. А ведь это мартовская норма заполярного Нарьян-Мара», — рассказали синоптики.

Сотрудники центра погоды «Фобос» уточнили, что ниже -15°С столбики термометров опускаются раз в семь лет, ниже -20°С — почти в два раза реже.