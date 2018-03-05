Прокуратура проверит обстоятельства попадания допинга к россиянам на Играх-2018

Генпрокуратура России проведет проверку из-за обнаружения запрещенных веществ в допинг-пробах российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ведомство «проверит информацию о возможных нарушениях законодательства по противодействию использования допинга» этими атлетами, «а также сопутствующие этому обстоятельства», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Допинг присутствовал в пробах керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Крушельницкий, высупавший в паре с Анастасией Брызгаловой был лишен бронзовой медали в дабл-миксте (керлинг). Сам он отрицал употребление допинга.