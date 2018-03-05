В КПРФ заявили о закрытии Грудининым всех зарубежных счетов

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин закрыл все свои зарубежные счета, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе партии.

Ранее сегодня член ЦИК Александр Кинев сообщил, что на момент выдвижения у Грудинина было открыто 13 счетов в швейцарских банках, а не четыре, как указывал сам кандидат.

Кинев также отметил, что в Центризбирком не поступали документы о закрытии счетов Грудинина. Сложившуюся ситуацию ЦИК обсудит 7 марта.

«Все свои зарубежные счета Грудинин закрыл в соответствии с законом, о чем сообщил в ЦИК и ФНС», — заявили на это в КПРФ.

Там также отметили, что «все соответствующие документы, подтверждающие закрытие счетов, были предоставлены до того, как Грудинин был зарегистрирован кандидатом в президенты».