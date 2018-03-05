На облившего Собчак завели дело о мелком хулиганстве

Полиция возбудила административное дело о мелком хулиганстве в отношении Алана Дзуцева, облившего водой телеведущую, кандидата в президенты Ксению Собчак. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

4 марта Дзуцев вылил на Собчак стакан воды со словами: «Это вам за Жириновского».

Ранее Собчак облила лидера ЛДПР Владимира Жириновского на теледебатах.

Дзуцев, как сообщалось вначале, является личным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Однако сам Шапошников назвал молодого человека стажером в городском парламенте. В пресс-службе думы сообщили, что больше он там не стажируется.

Сегодня телеведущей позвонил с извинениями мэр Москвы Сергей Собянин. Шапошников извинился перед Собчак, подарив ей букет, сообщил в инстаграме главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.