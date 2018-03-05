Трамп и Мэй заявили о безответственности Путина из-за разработок ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считают безответственным недавнее заявление главы России Владимира Путина о развитии новых видов ядерного оружия.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, посвященном телефонному разговору Трампа и Мэй.

1 марта Путин выступил с посланием российскому парламенту, в котором рассказал о разработке ряда новых вооружений, в числе которых — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

«В конце 2017 года на центральном полигоне Российской Федерации состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой», — сообщил президент.

Куда упали радиоактивные остатки ракеты, глава государства не уточнил.