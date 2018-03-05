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05 марта 2018, 13:45
«Газпром» Дмитрий Песков «Нафтогаз Украины» суды

В Кремле заявили о защите «Газпромом» своих интересов с споре с «Нафтогазом»

Газпром
Газпром
Фото: gazprom.ru

Позиция «Газпрома» в споре с «Нафтогазом Украины» «хорошо известна, достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал судебную тяжбу «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольском арбитраже, итогом которой стало решение суда о выплате «Газпромом» украинской компании около 2,6 млрд долларов с учетом взаимных претензий. После этого российская компания решила через суд добиваться немедленного разрыва контракта с «Нафтогазом», остановила поставки газа для украинских потребителей и вернула «Нафтогазу» предоплату за март.

«Сейчас ситуация подлежит урегулированию в юридической плоскости, и занимаются юристы нашей компании, я имею в виду "Газпром". Поэтому какие-то здесь комментарии [со стороны Кремля] были бы излишни», — добавил Песков.

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