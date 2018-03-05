Участники конкурса «Лидеры России» получили должности в госорганах

Участникам конкурса «Лидеры России» предоставили возможность занять руководящие должности в крупных государственных и частных корпорациях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщают организаторы соревнования, участников конкурса пригласили на работу в такие компании как РЖД, госкорпорация «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», группа компаний «Ренова», корпорация МСП.

Новые назначения и значительные повышения по службе получили 14 участников конкурса.

Победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Горпинченко был назначен заместителем главы администрации города Новый Уренгой по экономике. Финалист Сергей Тугушев из подмосковного Королева занял пост заместителя руководителя Общественной палаты Московской области, участница конкурса Наталья Борщук стала заместителем представителя губернатора Калининградской области при правительстве РФ.

Как отмечают организаторы конкурса, новые назначения охватывают важнейшие отрасли российской экономики и социальной сферы. В их числе - переработка урана и добыча нефти, модернизация железнодорожного транспорта и функционирование аэропортов, расширение инфраструктуры связи и поддержка малого бизнеса, развитие общественных институтов и образовательных проектов, повышение эффективности государственного управления регионами и улучшение качества местного самоуправления.