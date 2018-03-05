В Новосибирске обвинение потребовало пожизненного срока для серийного убийцы

Государственный прокурор потребовал пожизненный срок для экс-милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин. Ранее присяжные признали его виновным, напоминает ТАСС.

«Сегодня государственный обвинитель предложил областному суду признать Евгения Чуплинского виновным в совершении преступления, предусмотренного… ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвинение просило суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщила агентству пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Скорее всего, приговор Чуплинскому будет вынесен 6 марта.

Расследование серийных убийств женщин продолжалось 18 лет, с 1998 по 2005 годы. Чуплинский был задержан в 2016 году после проведения молекулярно-генетических исследований. В настоящее время он отказался от своих показаний, но изначально признавал вину и сотрудничал со следствием.