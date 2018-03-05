Ким Чен Ын впервые встретился с представителями Южной Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи, представляющую президента этой страны Мун Чжэ Ина. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель администрации президента сообщил, что Ким Чен Ын «устраивает обед для специальных посланников».

Встреча началась в 18 часов по местному времени (12 часов по Москве).

Отмечается, что Ким Чен Ын впервые встретился с официальными лицами из Южной Кореи с момента прихода к власти в 2011 году.