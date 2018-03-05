Путин учредил награду «За наставничество»

Президент Владимир Путин учредил знак отличия «За наставничество», соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Знак представляет собой круглую медаль, на лицевой стороне которой изображено восходящее солнце. На его фоне изображены знак атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры.

Наградной знак должен будет носиться на правой стороне груди.

Медаль будет вручаться лучшим наставникам молодежи, работающим в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, а также техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, преподавателям, в том числе школьным, врачам, работникам культуры и деятелям искусства.

Награду вручат «за личные заслуги на протяжении не менее пяти лет».