05 марта 2018, 11:41
ГП не нашла экстремизма в фильме «Смерть Сталина»
Фильм «Смерть Сталина» не допущен к прокату из-за отсутствия прокатного удостоверения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.
По его словам, о содержании признаков экстремизма в фильме речь не идет.
Прокатное удостоверение было отозвано, после того как в Министерстве культуры выразили недовольство фильмом.
Изначально Минкульт России выдал прокатное удостоверение «Смерти Сталина» с 25 января. Однако 23 января ведомство объявило об отзыве прокатного удостоверения.
«Смерть Сталина» — британская сатира, в фильме рассказывается о борьбе соратников Иосифа Сталина за власть после его смерти.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое