ГП не нашла экстремизма в фильме «Смерть Сталина»

Фильм «Смерть Сталина» не допущен к прокату из-за отсутствия прокатного удостоверения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана.

По его словам, о содержании признаков экстремизма в фильме речь не идет.

Прокатное удостоверение было отозвано, после того как в Министерстве культуры выразили недовольство фильмом.

Изначально Минкульт России выдал прокатное удостоверение «Смерти Сталина» с 25 января. Однако 23 января ведомство объявило об отзыве прокатного удостоверения.

«Смерть Сталина» — британская сатира, в фильме рассказывается о борьбе соратников Иосифа Сталина за власть после его смерти.