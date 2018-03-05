Клименко сообщил о готовности России к отключению от мирового интернета

Россия технически готова к отключению от мирового интернета. Об этом в эфире НТВ заявил советник президента по развитию интернета Герман Клименко.

«Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Есть хорошее утверждение, что любая система характеризуется не ошибками и сбоями, а реакцией на ошибки и сбои», - сказал Клименко.

По его словам, несмотря на это, процесс не будет безболезненным. Он напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

«Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы», - отметил Клименко.

Напомним, в 2010 году правительство РФ постановило перейти на отечественное программное обеспечение в течение пяти лет.