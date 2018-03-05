Обливший Собчак стажер завершил работу в Мосгордуме

Стажер Мосгордумы Алан Дзуцев, плеснувший водой в кандидата в президенты Ксению Собчак, больше не работает в городском парламенте.

«Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме», — сказала РИА Новости пресс-секретарь председателя думы Полина Орехова.

4 марта Дзуцев со словами «за Жириновского» плеснул в Собчак водой на мероприятии по случаю дня рождения Михаила Горбачева. Нападавший был задержан.

Сообщалось, что он является личным помощником главы Мосгордумы Алексея Шапошникова, однако тот назвал молодого человека простым стажером.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин позвонил Собчак и принес ей извинения за случившееся. Об этом она сообщила в инстаграме.

«Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение», — написала кандидат.