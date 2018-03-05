Совфед отметил рост зарубежного финансирования внесистемной оппозиции

Комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ отметила увеличение финансовых потоков для внесистемной оппозиции, призывающей бойкотировать выборы президента. Как известно «Интерфаксу», об этом говорится в специальном докладе комиссии.

«На момент завершения текста настоящего доклада (февраль 2018 года), то есть в разгар российских президентских выборов, по заслуживающим доверия источникам комиссия получает данные об усилении ввоза извне наличных денег для подпитки тех, кого принято именовать внесистемной оппозицией, в том числе российских сторонников пропагандируемой через зарубежные средства пропаганды тактики "бойкота выборов"», — отмечается в документе.

По данным комиссии, сигналы об этом поступают почти из всех федеральных округов России. Причем, западные программы вмешательства применяются гораздо осторожнее, «завуалированно и скрытно», с понимаем негативного отношения россиян к «разного рода агентам влияния».

Глава комиссии Совфеда Андрей Климов заявил агентству, что США намерены представить выборы президента России нелегитимными, и для этой цели «расходуются подчас сотни тысяч долларов в сутки».

«США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может. Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом», — сказал Климов.

Авторы доклада утверждают, что после формирования политического заказа зарубежными центрами к делу подключаются квазимеждународные организации, разрабатывающие конкретные детали.

«Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т.ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели», — отмечается в докладе.

Причем, сам объект влияния может и не сознавать, что им манипулируют.

Авторы доклада напоминают высказывание американского эксперта по ЦРУ Джонсона, заявившего, что ЦРУ для вмешательства в выборы использовало заказные плакаты, памфлеты, почтовую рассылку и баннеры: «...Да все, что угодно. Мы распространяли ложную информацию в иностранных газетах. Мы использовали то, что британцы называют "кавалерией короля Георга" — чемоданы с деньгами».