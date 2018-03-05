«Нафтогаз» надеется получить с «Газпрома» переплату за европейский газ

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что потребует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке польского газа.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от "Газпрома" (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена "Газпрому" для компенсации», — написал он.

Ранее Юрий Витренко жаловался, что стоимость купленного в Европе газа выше, чем у Газпрома» в четыре раза. Он также заявил, что Украина смогла «слезть с газовой иглы России».