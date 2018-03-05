Песков прокомментировал вручение «Оскара» фильму о допинге

К материалам, основанным на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, нужно относиться «весьма осторожно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на награждение «Оскаром» документального фильма «Икар», сообщает РИА Новости.

Родченков, ставший ключевым информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), был героем этой картины.

«Всем хорошо известна глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на каких-то его заявлениях», — прокомментировал Песков выбор Американской киноакадемии.