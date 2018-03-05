«Нафтогаз Украины» закроет московский офис

Компания «Нафтогаз Украины» в течение недели закроет свое представительство в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании в украинской системе раскрытия информации.

Российский офис «Нафтогаза» располагается по адресу: ул. Академика Пилюгина, 24.

Наблюдательный совет компании поручил ее правлению ликвидировать российское представительство до 12 марта.

1 марта «Газпром» сообщил о возврате «Нафтогазу» предоплаты за мартовские поставки газа. В российской компании решили добиваться расторжения контрактов с «Нафтогазом» через Стокгольмский арбитраж.

5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения договоров. «Нафтогаз» уже заявил, что получил это уведомление.

Свое решение «Газпром» объяснил несправедливым, по его мнению, решением спора с «Нафтогазом» в Стокгольме. Согласно решению арбитража, российская компания должна выплатить украинской 2,6 млрд долларов.