МИД обвинил США во вмешательстве в предвыборные процессы в России

МИД РФ зафиксировал попытки США вмешаться во внутренние дела России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, особо активно вмешаться во внутренние дела страны в последние годы США пытались в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму.

Подобные устремления явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании, отметил он.

«Это МИД фиксирует, этим плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры», - заявил Рябков.

При этом это касается не только попыток американского вмешательства во внутренние дела России, но и более широких, деструктивных усилий такого свойства, которыми американцы не брезгуют, добавил он.



По мнению Рябкова, США считает Россию основной угрозой своему глобальному доминированию, поскольку об этом заявлено в недавно обновленных, ключевых доктринах национальной безопасности - оборонной и ядерной.