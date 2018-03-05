Пользователи Telegram в Европе и на Ближнем Востоке сообщили о неполадках

Пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке столкнулись со боем в его работе. Об этом пресс-служба компании сообщила в твиттере.

«Пожалуйста, держитесь, у нас есть все силы, чтобы вернуться к вам в ближайшее время!» — призывает мессенджер.

С аналогичной проблемой пользователи из тех же регионов сталкивались в конце февраля. Тогда проблема была решена в течение пары часов.