05 марта 2018, 13:21
Пользователи Telegram в Европе и на Ближнем Востоке сообщили о неполадках
Пользователи Telegram в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке столкнулись со боем в его работе. Об этом пресс-служба компании сообщила в твиттере.
«Пожалуйста, держитесь, у нас есть все силы, чтобы вернуться к вам в ближайшее время!» — призывает мессенджер.
С аналогичной проблемой пользователи из тех же регионов сталкивались в конце февраля. Тогда проблема была решена в течение пары часов.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое