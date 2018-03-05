«Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов

Компания «Газпром» сегодня направила официальное уведомление в «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения газовых контрактов. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил глава российской компании Алексей Миллер.

Расторгать договоры на поставку и транзит российского газа «Газпром» будет через Стокгольмский арбитраж.

По словам Миллера, ранее этот суд, «руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение в отношении контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогаз Украины"», что «существенно нарушило баланс сторон по данному контракту».

Поэтому компания решила разорвать контракты.

Ранее арбитраж присудил «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов со стороны «Газпрома» с учетом взаимных претензий компаний.

«При этом арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы на Украине», — отметил Миллер.