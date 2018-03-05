В Кремле отметили традицию США вмешиваться во внутренние дела стран

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ни для кого не являются секретом богатые традиции США по вмешательству в дела других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании Временной комиссии СФ РФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил, что его ведомство фиксирует попытки вмешательства США в предвыборные процессы в России.

«Наверное, было бы некорректно комментировать заявления МИД. А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая и нашу страну, это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами», — сказал Песков.

5 марта комиссия Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ сообщила об увеличении потоков зарубежного финансирования внесистемной оппозиции в России, призывающей бойкотировать президентские выборы.