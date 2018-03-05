У Эммануила Виторгана родилась дочь

Народный артист России Эммануил Виторган стал отцом в третий раз в возрасте 78 лет. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на жену артиста Ирину Млодик.

«Спасибо за поздравление. Да, это так. Самое главное — Эммануил стал папой», - сказала она.

Девочку решили назвать Этель. Подробности появления ребенка на свет не сообщаются. Как отмечает издание, супруги могли прибегнуть к помощи суррогатной матери.

У Виторгана уже есть двое детей - дочь от первого брака и сын от второго брака. С Ириной Млодик Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет.