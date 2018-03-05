Спикер Госдумы и режиссер «Икара» прокомментировали присуждение «Оскара»

После присуждения «Оскара» за документальный фильм «Икар», посвященный допингу в российском спорте, режиссер картины Брайан Фогель заявил, что президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку.

«Он жулик. Он показал всему миру и каждому спортсмену, который верит в олимпийские идеалы, что ему и его правилам нельзя доверять», — цитирует режиссера Deadline.com.

Последней каплей, по словам режиссера, стал допуск 160 спортсменов из России на Игры в Пхенчхане, у двоих из которых был обнаружен допинг.

В свою очередь, российские власти призвали не доверять фильму.

В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что присуждение премии картине отражает усилия США по политизации мира.

«Мир все более политизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется», — цитирует политика ТАСС.