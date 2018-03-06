Первый канал объяснил дату показа фильма «Крым»

Премьера фильма «Крым» на Первом канале в день тишины приурочена к годовщине референдума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Первый канал анонсировал премьеру фильма «Крым» 17 марта, за несколько часов до начала президентских выборов. При этом, по закону, в день тишины запрещена любая агитация.

Пресс-служба режиссера картины Алексея Пиманова заявила, что решение о выборе даты показа было принято Первым каналом.



Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года. Фильм рассказывает историю любви жителя Севастополя и киевской журналистки, которая разворачивается на фоне событий весны 2014 года. Картина снята при поддержке Министерства обороны РФ.

