Минобороны РФ назвало предварительную причину крушения Ан-26 в Сирии

Российское Министерство обороны сообщило, что разбившийся возле сирийской авиабазы Хмеймим транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку и не долетел до взлетно-посадочной полосы всего полкилометра.

«По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», — цитирует РИА Новости представителя оборонного ведомства. По его словам, специальная комиссия Минобороны будет изучать все возможные версии авиакатастрофы.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность, поскольку, как сообщает RT со ссылкой на «доклад с места» происшествия, «огневого воздействия по самолету не было».