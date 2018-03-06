В Баку арестовали подозреваемого в поджоге наркоцентра

В Баку арестован подозреваемый в поджоге наркологического центра, который проходил в нем лечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру и МВД Азербайджана.

По подозрению в поджоге арестован житель Баку Магомед Мамедов, который находился на лечении в центре с диагнозом «психические нарушения в результате приема алкоголя».

Утром 2 марта в здании республиканского наркологического центра произошел пожар, причиной которого, по данным полиции, стал поджог.

Решением суда подозреваемый взят под стражу, назначены судебные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы. Следствие по делу продолжается.



В результате пожара в наркодиспансере в Баку погибли 24 человека.