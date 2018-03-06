В Сирии разбился российский транспортный самолет

При заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет АН-26, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, в авиакатастрофе погибли все находившиеся на борту: 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

В качестве предварительной версии крушения самолета Минобороны называет техническую неисправность. В ведомстве подчеркивают: «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было».