Путин выразил соболезнования родным жертв крушения Ан-26

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Напомним, Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не дотянув до посадочной полосы всего полкилометра. Погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, озвученной Министерством обороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, верховному главнокомандующему ВС РФ, об авиакатастрофе.

«Президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, а также всему личному составу Минобороны в связи с потерей товарищей», — рассказал Дмитрий Песков.

Между тем Следственный комитет России возбудил по факту крушения уголовное дело. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, военными следственными органами Следкома возбуждено дело по ст. 251 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).