Расследовать отравление Скрипаля поручили борцам с терроризмом

Обстоятельства отравления бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии неизвестным веществом будут расследовать лондонские полицейские, специализирующиеся на противодействии терроризму.

«В связи с необычными обстоятельствами было решено, что расследование будет вести полицейская сеть по борьбе с терроризмом, так как у нее есть необходимый для этого опыт», — цитирует «Интерфакс» информацию, поступившую из полиции Лондона.

При этом в сообщении говорится, что отравление Скрипаля на данный момент не рассматривается как «террористический инцидент».

По словам главы полиции британской столицы, сейчас все усилия сосредоточены вокруг выяснения причин отравления экс-офицера ГРУ в Солсбери.

Между тем министр иностранных дел страны Борис Джонсон предупредил, что Великобритания пересмотрит свое присутствие на чемпионате мира по футболу 2018 года, если будет установлена причастность российской стороны к отравлению Скрипаля.

«Мне кажется, нам придется серьезно обсудить вопрос наших отношений с Россией. Мне кажется, сложно представить, чтобы Великобритания была представлена на чемпионате мира, как обычно», — цитирует Джонсона Bloomberg. Министр также назвал Россию «во многих отношениях пагубной, разрушительной силой», а свою страну — одним из «лидеров в мире по попыткам противостоять такой деятельности».

Советник Джонсона впоследствии подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства не предлагал аннулировать решение об участии английской футбольной сборной в предстоящем мундиале: речь шла лишь о пересмотре состава официальной делегации, состоящей из чиновников.

Напомним, накануне Скрипаль был обнаружен в бессознательном состоянии возле торгового центра в Солсбери. Британские СМИ утверждают, что ранее он обращался в полицию из-за опасений за свою безопасность. Предположительно причиной отравления стало анестезирующее вещество, представляющее собой синтетический опиат.

В России, где Скрипаля в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Великобритании и приговорили к длительному тюремному сроку, а в 2010 году помиловали и выпустили на свободу, категорически отвергают причастность к его отравлению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие обвинения «не заставили себя долго ждать». Тем не менее, по его словам, Москва готова к сотрудничеству в расследовании инцидента с экс-сотрудником спецслужбы.