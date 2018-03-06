Медведев выделил 1,5 млрд рублей на гранты образовательным учреждениям

Пресс-служба правительства РФ опубликовала подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение о выделении 1,5 млрд рублей на гранты профессиональным образовательным организациям.

«Подписанным распоряжением Минобрнауки из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1,48 млрд рублей для предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы», — говорится в пояснении к документу.

Выделенные средства позволят создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.