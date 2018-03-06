06 марта 2018, 12:14
Медведев выделил 1,5 млрд рублей на гранты образовательным учреждениям
Пресс-служба правительства РФ опубликовала подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжение о выделении 1,5 млрд рублей на гранты профессиональным образовательным организациям.
«Подписанным распоряжением Минобрнауки из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 1,48 млрд рублей для предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям на обновление и модернизацию материально-технической базы», — говорится в пояснении к документу.
Выделенные средства позволят создать условия для обеспечения качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
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