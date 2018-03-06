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06 марта 2018, 13:44
Владимир Путин Владимир Соловьев выборы ЦИК

ЦИК назвал законной рекламу фильма о Путине в соцсетях

Владимир Путин во время интервью Владимиру Соловьёву
Владимир Путин во время интервью Владимиру Соловьёву
Фото: kremlin.ru

Секретарь Центральной избирательно комиссии Майя Гришина сообщила «Интерфаксу», что размещенный в соцсетях фрагмент фильма Владимира Соловьева с участием президента РФ Владимира Путина не нарушает законодательство.

«Федеральное законодательство фактическим размещением информации в соцсетях не может быть нарушено», — сказала Гришина. Однако признала, что фильм не видела и оценивать его не может.

Тележурналист Владимир Соловьев анонсировал премьеру своего нового фильма «Миропорядок-2018» с участием Путина в ночь на 6 марта с личного аккаунта, где он и будет выложен.

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