IAAF пригрозила российским спортсменам отстранением даже в нейтральном статусе

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен заявил, что российские легкоатлеты могут полностью лишиться возможности выступать на международных соревнованиях под эгидой IAAF – в том числе в нейтральном статусе, сообщает РБК.

В ходе пресс-конференции Андерсен пояснил, что полное отстранение спортсменов из России может последовать в случае, если страна не выполнит условия IAAF: «Если прогресса не будет, на июльском заседании IAAF может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе».

Следующее заседание рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации намечено на июль 2018 года. Пока эксперты рекомендуют не восстанавливать членство ВФЛА, и совет IAAF эту рекомендацию принимает, отметил Андерсен.

Напомним, ВФЛА была временно исключена из IAAF в конце 2015 года, после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в основу которого легли показания спортсменов Виталия и Юлии Степановых — они заявили немецкому телеканалу ARD, что в России существует система применения допинга легкоатлетами.