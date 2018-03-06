СМИ узнали предварительные итоги расследования крушения Ан-148

Причиной крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» могло стать сочетание человеческого фактора и конструктивных особенностей самолета. Об этом «Интерфаксу» сообщил знакомый с ходом расследования источник.

Собеседник агентства утверждает, что в результате полной расшифровки бортовых самописцев выстроена исчерпывающая картина инцидента.

«Предварительно катастрофа была спровоцирована стечением факторов критического характера. Каждый из них в отдельности вряд ли бы привел к особой ситуации. Речь идет о совокупности конструктивных особенностей самолета Ан-148 — расположение приемников полного давления (ППД), которое не защищает прибор от обледенения, а также возможно ошибочных действий пилотов в условиях нештатной работы авионики, когда показания приборов скорости разнились, чем провоцировали рассогласованность действий в кабине», — сказал источник.

По его словам, к работе наземных служба аэропорта Домодедово нет никаких претензий – ППД расположены таким образом, что обработать их противообледенительной жидкостью было нельзя.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной крушения самолета стали неверные данные о скорости полета на обледеневших приборах.

Напомним, 11 февраля в результате авиакатастрофы лайнера «Саратовских авиалиний» погиб 71 человек.