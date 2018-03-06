Ким Чен Ын захотел объединить Северную и Южную Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с высокопоставленной делегацией из Южной Кореи в Пхеньяне сообщил о желании «написать новую историю национального объединения», передает CNN.

Ким Чен Ын впервые с 2011 года встретился с представителями Южной Кореи, которые первый раз оказались в штаб-квартире правящей Трудовой партии КНДР. На встрече, которая продлилась около четырех часов, присутствовали сестра и жена Ким Чен Ына.

О подготовке переговоров на самом высоком правительственном уровне стало известно 9 января 2018 года.

В начале февраля на церемонии открытия Олимпиады-2018 состоялась встреча лидеров двух Корей в лице президента южной республики Мун Чже Ина и формального руководителя северной республики Ким Ён Нама.