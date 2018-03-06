Фигурант дела Шакро Молодого дал показания на бывшего начальника

Бывший заместитель руководителя главного следственного управления СК по Москве генерал Денис Никандров рассказал Федеральной службе безопасности (ФСБ) России о том, как давал взятку своему непосредственному руководителю — начальнику столичного управления Следственного комитета Александру Дрыманову.

Эта взятка упоминается в оглашенных в суде материалах по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего главы управления собственной безопасности СК полковника Михаила Максименко, напоминает РБК.

«От себя могу прокомментировать следующее: человек находится под стражей полтора года по надуманному обвинению. В это время у человека меняется психология», — прокомментировал заявление Никандрова сам Дрыманов, добавив, что его бывший подчиненный, по всей видимости, «морально и физически уже устал».

По словам главы московского управления СКР, перед обнародованием показаний Никандрова следует дать им процессуальную оценку. «Дана она или нет, я не знаю», — подытожил он.

Официальных комментариев из Следственного комитета по этому поводу пока не поступало.

На заседании суда по делу Максименко прокурор Борис Локтионов зачитал рапорт следователя ФСБ Михаила Савицкого, в котором говорится, что осенью Никандров пошел на сделку со следствием и рассказал, как передал своему начальнику 9850 евро «не ранее 16 мая 2016 года». Взятка, по словам подсудимого, стала проявлением «благодарности» за его назначение заместителем руководителя управления Следственного комитета и «общее покровительство» на работе.

В зачитанном прокурором рапорте не фигурирует фамилия Дрыманова, который возглавляет столичное управление СКР с февраля 2015 года. По делу о взяточничестве он проходит в качестве свидетеля.

Напомним, Никандрова, Максименко и бывшего замруководителя УСБ СКР Александра Ламонова задержали в середине лета 2016 года по подозрению в получении 500 тысяч евро в качестве взятки от Захария Калашова (Шакро Молодого), который за эти деньги рассчитывал на освобождение своего арестованного соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца).

3 ноября 2017 года из уголовного дела в отношении офицеров СК материалы в отношении руководителя ГСУ по Москве были выделены и направлены руководителю следственного ведомства Александру Бастрыкину.