В Кремле отвергли обвинения в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ

В Кремле отказались комментировать обвинения в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Сприпаля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, обвинения в причастности к отравлению в адрес Кремля «долго себя ждать не заставили».

Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.



Он также добавил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.



5 марта Сергей Скрипаль был найден без сознания около торгового центра в Солсбери. Экс-полковник ГРУ был осужден за госизмену на 13 лет, но позже его обменяли на десять российских агентов. Он получил убежище в Великобритании. По сообщениям британских СМИ, ранее Скрипаль обращался в полицию, выражая опасения за свою жизнь.