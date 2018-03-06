Песков прокомментировал сообщения об авторстве диссертации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление дочери ректора Горного университета Владимира Литвиненко Ольги, по словам которой докторскую диссертацию президента России Владимира Путина писал ее отец. Об этом пишет РИА Новости.

В интервью радио «Свобода» Ольга сообщила, что в 1997 году ее отец Владимир Литвиненко написал за Владимира Путина диссертацию. В то время написание докторской стоило 50-100 тысяч долларов, но Ольга предположила, что отец с Путина денег не взял.

«Здесь нечего комментировать. Это не так. И если вы внимательно посмотрите на ее заявления, они, собственно, не носят, скажем так, полностью утвердительного характера и изобилуют различными сослагательными наклонениями», — сказал Песков.