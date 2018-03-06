Песков опроверг указание Кремля бизнесу повышать явку

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы поступившем из Кремля указании в адрес частных компаний — привлечь избирателей на президентские выборы. «Не может идти и речи о том, чтобы Кремль кому-то навязывал такую активность», — цитирует Пескова РБК.

По его словам, кампанию по популяризации выборов с целью повышения явки ведет Центризбирком РФ. «На это не могут не обращать внимание люди, в том числе представители бизнеса, которые подключаются», — объяснил представитель Кремля вероятные попытки предпринимателей участвовать в привлечении избирателей на участки.

О них стало известно из сегодняшней публикации газеты «Ведомости», которая утверждает, что приглашения на выборы появились в некоторых магазинах, на автозаправочных станциях, в кафе и отделениях банков. Кроме того, призыв принять участие в голосовании 18 марта напечатан на чеках торговой сети «Магнит» и АЗС ООО «Лукойл-центрнефтепродукт», а также высвечивается на табло электронного заказа в ресторанах быстрого питания Burger King. Информационную рассылку о выборах проводят и российские сотовые операторы.

По словам представителя ЦИК Юлии Фелониной, Центризбирком не оплачивает рассылку СМС гражданам и не предусматривал информирование избирателей посредством кассовых чеков. Тем не менее, по ее словам, организованная кампания по повышению явки носит беспрецедентный характер, и в ЦИКе очень рады добровольному содействию «социально активного бизнеса». Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что в московских кинотеатрах между сеансами начали транслировать информационные видеоролики о выборах президента.

Задача максимально увеличить явку на избирательные участки 18 марта была поставлена Кремлем, сообщали источники РБК в президентской администрации в конце 2017 года. По данным издания, голосование предполагалось «превратить в праздник», используя для этого культурные и спортивные мероприятия, а также ярмарки вблизи мест голосования.