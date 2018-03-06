Лишь 1% опрошенных россиян признали женщину главой семьи

В преддверии Международного женского дня ВЦИОМ провел в России социологический опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к распределению ролей внутри семьи. Оказалось, что лишь 1% респондентов готовы признать женщину главой семьи — хотя на практике «слабая» половина возглавляет семью в 6% случаев, говорится в отчете об исследовании на сайте центра изучения общественного мнения.

В целом опрошенные россияне ратуют за равноправие мужчин и женщин в семье (82%), 72% женатых или проживающих вместе респондентов утверждают, что все важные решения принимают совместно с партнером/партнершей. Примечательно, что в 2009 году такой ответ давали лишь 34% участников аналогичного опроса.

Из тех респондентов, которые считают, что в семье должен главенствовать один из ее членов, назвали таковым мужчину (16% полагают, что это нормально, а 21% сослались на соответствующий личный опыт).

Социологи отметили, что в целом опрошенные россияне декларируют принцип равенства в семейных отношениях — причем по всем направлениям — и во многих случаях реализуют свои взгляды на практике. В первую очередь речь идет о совместной организации досуга (75%), закупке продуктов (67%) и подарков для друзей (71%), занятиях с детьми (59%) и др.

Специфически мужскими обязанностями по дому респонденты назвали мелкий ремонт, женскими — стирку белья (хотя на практике, как следует из результатов опроса, стиркой занимаются 72% опрошенных женщин, а ремонтом 67% опрошенных мужчин). В целом домашние дела распределяются в высокой степени традиционно: стирка и глажка белья, приготовление пищи и уборка выполняются женщинами. При этом материальным обеспечением семьи мужчины и женщины занимаются на равных или совместно (61%), примерно такое же отношение прослеживается и в управлении семейным бюджетом (59% распределяют расходы сообща).

Опрос проводится с 28 января по 1 марта на всей территории РФ посредством обзвона 2 тысяч респондентов.