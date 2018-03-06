Порошенко продлил санкции против банков России еще на год

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что он подписал указ №57/2018 — о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны, принятого 1 марта 2018 года. Это решение, как уточняется в сообщении на официальном сайте украинского лидера, касается «применения специальных экономических и других ограничительных мер» — точнее, продления срока действия санкций в отношении российских банков еще на год.

Президентский указ вступает в силу со дня его опубликования (а его текст как раз сегодня опубликовали на сайте Порошенко). Он предполагает, что украинское правительство и Национальный банк страны должны обеспечить «реализацию и мониторинг» ограничений, предусмотренных документом, а внешнеполитическое ведомство — проинформировать «компетентные органы» Евросоюза, США и других стран о продлении санкций.

«На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции, которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда», — заявил Порошенко в недавнем интервью деловому изданию Financial Times.