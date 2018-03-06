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06 марта 2018, 11:28
палеонтология птицы

Самый маленький мезозойский птенец показал развитие костей у древних энанциорнисов

Реконструкция иберомезорниса (Iberomesornis), одного из представителей подкласса энанциорнисовых птиц
Реконструкция иберомезорниса (Iberomesornis), одного из представителей подкласса энанциорнисовых птиц
Locutus Borg/Wikimedia Commons

Палеонтологи из Испании и Великобритании описали строение скелета птенца энанциорнисовой птицы возрастом примерно 127 миллионов лет, погибшего практически сразу же после вылупления. Исходя из степени оссификации (окостенения) его грудины, он был неспособен летать по крайней мере несколько первых дней жизни. Это опровергает довольно распространённую точку зрения, что птенцы энанциорнисовых появлялись на свет уже практически полностью самостоятельными. В отложениях формации Лас-Ойяс (Испания) авторы статьи обнаружили практически полностью сохранившийся скелет энанциорнисовой птицы — самый маленький среди известных на данный момент. Он имеет длину около 5 сантиметров, и у него не хватает лишь концевых хвостовых позвонков, ног и некоторых пальцев передних конечностей. Соотношение размеров черепа, позвоночника и конечностей, а также исключительно маленькая длина находки говорят о том, что найденные кости, скорее всего, принадлежали недавно вылупившемуся птенцу. Отпечатков перьев рядом со скелетом не обнаружили, что позволяет предположить, что во время вылупления кожа птицы была голой или практически не оперённой. Такое состояние характерно для современных птенцовых птиц, детёныши которых появляются на свет неспособными к самостоятельной жизни. К птенцовым птицам относятся, например, соколы, голуби и многие воробьинообразные.

Реконструкция: Raúl Martín

Гистологический анализ окаменелости показал, что птенец появился на свет с практически полностью окостеневшими хвостовыми позвонками, однако при этом его грудина оставалась по большей части сложена из хряща — то есть она не успела окостенеть. К грудине у птиц крепится большая часть мышц, обеспечивающих полёт. Таким образом, найденный птенец при жизни не умел летать: грудина не могла эффективно удерживать развитые летательные мышцы. Предыдущие находки птенцов энанциорнисов несли отпечатки мощных маховых перьев, поэтому предполагалось, что эти птицы были ближе к выводковым — таким, чьи детёныши обладают большой самостоятельностью сразу после вылупления. Из современных видов к выводковым причисляют гусей, уток, куриных и некоторых других. По всей видимости, дело в том, что у различных видов энанциорнисовых окостенение элементов скелета шло в разной последовательности, а значит, среди них были как выводковые, так и птенцовые. Энанциорнисовые представляют собой эволюционную ветвь, отделившуюся от общих с современными птицами предков весьма рано. До настоящего момента энанциорнисы не дожили: они вымерли вместе с динозаврами. Ранее считалось, что одной из причин этого было низкое разнообразие «стратегий развития» этих птиц. Судя по новой находке, эта точка зрения не соответствует действительности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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