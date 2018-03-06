Путин назвал условие суда над обвиняемыми во влиянии на выборы в США

Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что допускает привлечение к ответственности тех людей, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента США, — в том случае, если они нарушили отечественное законодательство.

«Если же они российского закона не нарушили, то привлекать их к ответственности не за что. В конце концов вы должны понять, что люди в России живут не по американским законам, а по российским законам, и так будет и впредь», — пояснил глава государства интервьюировавшему его журналисту.

Путин заверил, что даже если обвиняемые во вмешательстве в американскую президентскую кампанию 13 граждан РФ и три организации действительно имеют к этому отношение, «они не представляют интересы российского государства». Поэтому, подытожил президент России, его это не интересует. «Мне все равно. Мне абсолютно безразлично», — цитирует его ТАСС.

По словам Путина, существует процедура выяснения подобных вопросов, и она предусматривает предъявление определенных доказательств. «Если вас что-то беспокоит, то скажите нам официально, пошлите нам документ, который подтверждает это. Объясните нам, в чем конкретно их обвиняют, и тогда мы посмотрим», — заявил президент РФ.

Напомним, обвинения во вмешательстве в ход выборов президента США были выдвинуты в отношении российских граждан — предпринимателя Евгения Пригожина и 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований» — и трех организаций 16 февраля с подачи спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом глава Белого дома Дональд Трамп и его основные помощники последовательно отвергают все подозрения в «неправомерных контактах» с представителями российских властей накануне выборов. Аналогичные заверения давала и Москва.