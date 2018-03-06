«Ростелеком» стал эксклюзивным поставщиком интернета для здравоохранения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил «Ростелеком» единственной компанией, которая подключит к интернету медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Документ опубликован на официальном сайте правительства.

Указанные организации получат высокоскоростной интернет на скорости не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или со скоростью не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий.

Связь-онлайн врачи будут использовать для консультирования пациентов «с использованием возможностей телемедицинских технологий».

2 марта стало известно, что распоряжением правительства РФ «Ростелеком» стал оператором Единой биометрической системы.