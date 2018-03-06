Корреспондент BBC обвинила Слуцкого в домогательствах

Корреспондент Русской службы телеканала BBC Фарида Рустамова утверждает, что депутат Госдумы РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий допустил в отношении нее сексуальные домогательства, сообщается на сайте BBC.

Рустамова утверждает, что 24 марта 2017 года пришла в рабочий кабинет Слуцкого, чтобы получить его комментарий о визите в Россию Марин Ле Пен — на тот момент кандидата в президенты Франции. Беседа Слуцкого и Рустамовой полностью зафиксирована и имеется в распоряжении BBC: диктофон Фарида Рустамова включила при входе в кабинет, собираясь взять комментарий, причем, по словам журналистки, Слуцкий об этом знал.

В ходе беседы Слуцкий, как сообщает BBC, называл журналистку «зайчутка», предлагал стать его любовницей, а затем со словами «давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился», Слуцкий якобы резко приблизился к Рустамовой и, по ее словам, «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил.

Напомним, ранее с заявлением в думская комиссию по этике обратилась продюсер «Дождя» Дарья Жук с обвинениями в адрес Слуцкого в домогательствах. Кроме того, глава комиссии подтвердил получение жалобы от телеведущей и кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.