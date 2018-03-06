Собчак спросила разрешения Украины на поездку в Крым

Зарегистрированная кандидатом в президенты РФ телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала о своем письменном обращении в украинское посольство с просьбой разрешить ей поездку в Крым.

«Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно», — пояснила Собчак свою позицию радиостанции «Эхо Москвы». Таким образом она ответила на вопрос о том, поедет ли она в качестве кандидата в президенты России на полуостров, присоединенный к стране в 2014 году.

Дело в том, что ранее Собчак называла Крым «украинским с международной точки зрения», а его воссоединение с Россией — незаконным, и заявляла о необходимости провести там повторный референдум, чтобы проверить, действительно ли крымчане по-прежнему хотят оставаться в составе РФ.

«Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда», — заявляет теперь Собчак, давая понять, что в противном случае не будет посещать Крым как кандидат в главы государства. Кроме того, она отказалась от проведения агитационных мероприятий на территории полуострова.

Отметим, Украина считает Крым временно оккупированной украинской территорией и настаивает на том, чтобы посещение полуострова осуществлялось с соблюдением требований украинского законодательства, а въезд в Крым осуществлялся через Украину.