Минспорта и МИД взялись за защиту российских спортсменов

Российские Министерства спорта и иностранных дел ведут совместную работу над Концепцией международной спортивной деятельности, передает РБК со ссылкой на главу Минспорта РФ Павла Колобкова. Соответствующее заявление он сделал на итоговом заседании коллегии спортивного ведомства.

Целью концепции является ограничение влияния санкций на положение российских спортсменов на международной арене, утверждает источник издания в Министерстве спорта.

Колобков подчеркнул актуальность таких вопросов, как «целостность спорта», «защита прав спортсменов», «безопасность спортивных мероприятий», «управление в спорте» и, конечно же, «борьба с допингом». По его словам, именно для их решения Министерство спорта в конце прошлого года решило приступить к разработке целостной концепции и, в частности, сформировать для этого специальную рабочую группу.

Задачей этой группы, которая, как предполагается, будет действовать на постоянной основе, станет не только непосредственно работа над концепцией, но также подготовка «конкретных инициатив по актуализации как международного спортивного права, так и системы органов управления спортом».

О том, что концепция создается Министерством спорта совместно с внешнеполитическим ведомством, сообщал не только Колобков, но и сам МИД — после итоговой коллегии под председательством Сергея Лаврова, состоявшейся в конце февраля. Темой заседания стало рассмотрение задач «продвижения российских интересов в сфере спорта высших достижений».

По словам министра спорта РФ, в настоящее время для россиян сложилась «как никогда непростая ситуация» в области международного сотрудничества по спортивной линии, поэтому главное — укрепить «российские интересы на международной спортивной арене» за счет поиска новых партнеров, работы в регионах, усиления взаимодействия с научными организациями, запуска различных совместных проектов, образовательных программ и обмена практиками.