СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148

Командир самолета Ан-148 (КВС), разбившегося 11 февраля в Подмосковье, и второй пилот (ВП) в последние минуты перед катастрофой ругались и пытались вывести лайнер из пике, сообщает телеканал «78.ру» со ссылкой на расшифровку записи бортового самописца.

КВС: — Вверх! В-о-от.

ВП: — Сейчас-сейчас.

КВС: — А ты вни...

ВП: — Вообще фигня какая-то!

КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.

ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: — Все, все хорошо.

ВП: — Все, скорость нормализовалась.

При этом лайнер продолжал падать.

Автоинформатор: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Оп-оп-оп… 390!

Как сообщает 78.ru, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.

КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Автоинформатор: — Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: — Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попусту говорить. — Прим. ред.), 200 скорость... * (нецензурно)!

КВС: — Высота! Высота! Высота!

Автоинформатор: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! (Впереди земля! Впереди земля! Вверх! Впереди земля!)

КВС: — Вверх!

Автоинформатор: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: — Все, ...* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)

Конец записи.

Напомним, наиболее вероятной причиной катастрофы, в которой погибли 65 пассажиров и шести членов экипажа, Межгосудрственный авиационный комитет (МАК) назвал обледенение датчиков воздушной скорости самолета, выдававших неверные показания.

Телеканал «78.ру» со ссылкой на выводы внеплановой комиссии «Росавиации» 2017 года утверждает, что Ан-148 «Саратовских авиалиний» вообще не должен был подняться в воздух. В итоговом документе сказано, что эксплуатант был не в состоянии безопасно выполнять воздушные перевозки.

Из 82 сотрудников авиакомпании, среди которых пилоты, командиры воздушных судов, бортинженеры, 22 не имели права приближаться к самолетам: их летные свидетельства были просрочены, причем у многих на несколько лет. Восемь командиров воздушных судов не продлевали свои лицензии с 2014 года, в аналогичной ситуации находились четыре вторых пилота и 10 бортинженеров.