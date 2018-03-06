При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 человек

Жертвами крушения российского транспортного самолета в Сирии стали 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.

Напомним, Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неполадка. В Минобороны отрицают какое-либо огневое воздействие с земли.

По уточненным данным, на борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что самолет перевозил российских военных, которые возвращались после выполнения боевой задачи.

По факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело.