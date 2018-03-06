06 марта 2018, 21:46
При крушении Ан-26 в Сирии погибли 39 человек
Жертвами крушения российского транспортного самолета в Сирии стали 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом РИА Новости сообщили в Министерстве обороны России.
Напомним, Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительной версии, причиной крушения могла стать техническая неполадка. В Минобороны отрицают какое-либо огневое воздействие с земли.
По уточненным данным, на борту самолета находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уточнил, что самолет перевозил российских военных, которые возвращались после выполнения боевой задачи.
По факту крушения Ан-26 возбуждено уголовное дело.
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