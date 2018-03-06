Минтранс и Минфин обвинили в невыполнении поручений президента

Вице-премьер РФ и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Минфин и Минтранс не выполнили поручения президента России, сообщает РИА Новости.

Трутнев не уточнил, о чем именно идет речь, но отметил, что попросит премьер-министра Дмитрия Медведева собрать по этому поводу федеральные органы исполнительной власти.

«Я буду информировать председателя правительства РФ о том, что необходимо собрать федеральные органы исполнительной власти по качеству выполнения поручений. Поручения президента должны быть выполнены. И объяснения Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде бы есть, но они расписаны на другие цели — это прямой саботаж и прямое неуважение позиции президента РФ. Ведомства должны исполнить поручения президента»,— сказал Трутнев.